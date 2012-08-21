"Утро": Чемпионат по вертолетному спорту

На аэродроме "Дракино" в подмосковном Серпухове сразятся в мастерстве лучшие вертолетчики планеты. Открытие 14-го чемпионата мира по вертолетному спорту состоится 21 августа, а 22 августа пилоты из разных стран будут бороться за призовые места. В программе соревнований 4 дисциплины: навигация, полет на точность, развозка грузов и вертолетный слалом. Лучшие пилоты мира будут выполнять сложнейшие задания, среди которых "бочка" и максимальное сближение машин в воздухе. Вход на чемпионат свободный.