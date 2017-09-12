"Москва сегодня": прививки от гриппа

Пока одни москвичи выстраиваются в очередь за "уколами здоровья" другие отрицают их необходимость. Врачи тем временем прогнозируют эпидемию.

Почти 300 тысяч москвичей уже сделали прививки от гриппа. Вакцинация стартовала 4 сентября. Большинство по традиции идут в поликлиники, 47 взрослых и 40 детских учреждений принимают даже по выходным. Всего в Москве 442 прививочных кабинета. Мобильные бригады выезжают в детские сады, школы, на предприятия.

О том, как защититься от гриппа, смотрите в программе "Москва сегодня".