Репортаж о работе Московского монетного двора

Съемочная группа "Москвы" 24 посетила Московский монетный двор и пообщалась с его работниками. По их словам, на работе они воспринимают деньги как продукт труда, а не как платежное средство. Тем не менее, идеальная биография очень важна для сотрудников этого предприятия. При приеме на работу проверке подвергаются не только сами соискатели, но и их родственники.

Также корреспондентам удалось выяснить, что привычные гражданам денежные знаки печатаются на немецких и швейцарских станках, а вот бумага при их производстве используется российская.