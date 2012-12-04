Вараны-подкидыши нашли хозяев

04 декабря 2012, 22:39
Вараны с московской пропиской. Судьба больших ящериц, о которых телеканал "Москва 24" рассказывал в прошлых сюжетах, почти решена. Нашлись добрые люди, готовые взять"крокодилов пустыни" под свою опеку.
Напомним, на днях неизвестный принес в офис кредитной организации коробку с рептилиями. Таким необычным способом он решил рассчитаться с долгами. Сотрудники офиса не знали, что делать с таким "залогом".
После выхода в эфир сюжета про варанов на короткий номер телеканала - 2477 - пришли десятки смс-сообщений от москвичей, готовых приютить рептилий, а телефон в редакции разрывался от звонков. В офисе, где почти неделю жили вараны, тоже наблюдался ажиотаж. Много было обращений и из ресторанов, однако сотрудники опасались отдавать туда питомцев.
Варанов готовят лишь в некоторых экзотических ресторанах Москвы. Это удовольствие не из дешевых: одно блюдо стоит около ста тысяч рублей. Впрочем, ящериц не только едят. Из кожи варанов шьют сумки, кошельки и обувь,хотя это не самый популярный экзотический материал. Из трех маленьких варанов можно сшить одну пару обуви или примерно 5 кошельков.
Капский, или степной варан относится к виду пресмыкающихся, обитает в центральной части Африки. В среднем длина его составляет от 90 до 150 см, вес - до 5 кг. В последнее время животное все чаще заводят в качестве домашнего питомца. Варана можно купить в зоомагазине за 6000-7000 рублей. Основные страны-поставщики животных: Гана, Того, Бенин.
В результате одного варана забрала любительница животных Ирина. Именно она дала сотрудникам офиса советы по содержанию варанов.
Двух других подкидышей сотрудники офиса отдали в зоологический музей МГУ и теперь намерены все-таки взыскать долг в денежном эквиваленте с мужчины, который принес варанов. Правда, работникам фирмы без ящериц стало скучновато.
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