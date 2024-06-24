"Торги Москвы": какие возможности предоставляет портал поставщиков

С начала 2024 года столица закупила у предпринимателей из регионов товары и услуги более чем на 6,5 миллиарда рублей. Соответствующие контракты были заключены на портале поставщиков.

Как устроена эта площадка? Какие возможности она предоставляет заказчикам и бизнесу? Какие новые сервисы на нем появляются и как они облегчают жизнь пользователей? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.