Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 15:45

Экономика

"Торги Москвы": какие возможности предоставляет портал поставщиков

"Торги Москвы": какие возможности предоставляет портал поставщиков

Новости часа: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

"Это Москва. Бизнес": кто и что продает на блошиных рынках столицы

Собянин: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Центр "Малый бизнес Москвы" рассказал о мерах поддержки предпринимателей

"Деньги 24": курс рубля укрепился на валютном рынке в июне 2024 года

Цены на ювелирные украшения увеличились примерно на 40% в Москве за год

Эксперты предсказали объем продаж ювелирных изделий в России в 2024 году

Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" переработал более 5 тыс тон пластика в 2023 году

Инфляция в РФ продолжает ускоряться

С начала 2024 года столица закупила у предпринимателей из регионов товары и услуги более чем на 6,5 миллиарда рублей. Соответствующие контракты были заключены на портале поставщиков.

Как устроена эта площадка? Какие возможности она предоставляет заказчикам и бизнесу? Какие новые сервисы на нем появляются и как они облегчают жизнь пользователей? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

Читайте также
Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоЕвгений Беляков
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика