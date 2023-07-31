Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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31 июля, 15:50

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"Торги Москвы": как открыть гостиницу по программе "рубль за метр"

"Торги Москвы": как открыть гостиницу по программе "рубль за метр"

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С 2012 года в столице действует программа льготной аренды объектов культурного наследия. Благодаря ней предприниматели по результатам аукциона заключают договор аренды исторического здания. После того, как инвестор проведет ремонт, он сможет перейти на льготную ставку аренды и платить всего 1 рубль за квадратный метр в год.

Теперь программа "рубль за метр" расширилась – город выставляет на торги здания под открытие гостиниц. Как работает эта программа? И какие памятники архитектуры удалось восстановить благодаря ей?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

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Программа: Торги Москвы
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