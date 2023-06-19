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19 июня, 15:50

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"Торги Москвы": как работает столичный портал поставщиков

"Торги Москвы": как работает столичный портал поставщиков

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Москва регулярно приобретает у предпринимателей товары и услуги для своих нужд. Происходит это с помощью столичного портала поставщиков.

Этот ресурс появился 10 лет назад как небольшой раздел, созданный для автоматизации процедуры закупок малого объема в столице, а теперь портал используют заказчики из 40 регионов России и свыше 300 тысяч поставщиков со всей страны. Каждый день здесь заключается около 1,5 тысячи контрактов. Таким образом платформа помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у надежного поставщика.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".

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