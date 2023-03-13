Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 15:50

Экономика

"Торги Москвы": город выставил на продажу 10 тележек в музее-заповеднике "Царицыно"

"Торги Москвы": город выставил на продажу 10 тележек в музее-заповеднике "Царицыно"

Новости часа: Мосгосстройнадзор осуществит внеплановую проверку ЖК "Событие"

Телеканал "Москва 24" расскажет о реставрации павильона ВДНХ "Мясная промышленность"

800 новых транспортных светофоров установят в 2023 году в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о сроках реконструкции Дмитровского путепровода

Синоптики предупредили москвичей о ветре до 14 метров в секунду

Собянин: реконструкция Дмитровского путепровода ведется без перекрытия трассы

Акция "Ночь на катке" прошла в саду "Эрмитаж"

Собянин: реконструкция путепровода уберет "бутылочное горло" на Дмитровском шоссе

Москвичам рассказали о первых моторах России

Город выставил на торги права на размещение 10 тележек для продажи прохладительных напитков на территории музея-заповедника "Царицыно". Тележки с навесами будут установлены на пешеходных дорожках парка с мая по сентябрь. Договоры заключаются на пять лет. Тележки изготавливаются за счет победителя торгов после подписания договора.

Также отмечается, что на городские торги выставлено девять сезонных нестационарных объектов, в которых предприниматели смогут торговать арбузами и дынями с августа до октября. Бахчевые развалы площадью 4 и 7,5 квадратного метра расположены в Зеленограде и ТиНАО. Размер ежемесячной платы будет определен по итогам открытых аукционов.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".

Читайте также
Программа: Торги Москвы
городэкономикавидеоЕвгений Беляков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика