"Торги Москвы": город выставил на продажу 10 тележек в музее-заповеднике "Царицыно"

Город выставил на торги права на размещение 10 тележек для продажи прохладительных напитков на территории музея-заповедника "Царицыно". Тележки с навесами будут установлены на пешеходных дорожках парка с мая по сентябрь. Договоры заключаются на пять лет. Тележки изготавливаются за счет победителя торгов после подписания договора.

Также отмечается, что на городские торги выставлено девять сезонных нестационарных объектов, в которых предприниматели смогут торговать арбузами и дынями с августа до октября. Бахчевые развалы площадью 4 и 7,5 квадратного метра расположены в Зеленограде и ТиНАО. Размер ежемесячной платы будет определен по итогам открытых аукционов.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".