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"Утро": затор образовался на участке от Дмитровского до Ленинградского шоссе

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Столичный трафик составляет в 6 баллов, следует из данных ЦОДД.

При движении в центр города при съезде с Енисейской улицы на Ярославское шоссе водители могут столкнуться с затруднениями, преодоление которых займет около минут 10.

Помимо этого, уточнили специалисты, на севере автомагистрали от Дмитровского до Ленинградского шоссе образовался восьмикилометровый затор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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