09:30Город
"Утро": затор образовался на участке от Дмитровского до Ленинградского шоссе
Столичный трафик составляет в 6 баллов, следует из данных ЦОДД.
При движении в центр города при съезде с Енисейской улицы на Ярославское шоссе водители могут столкнуться с затруднениями, преодоление которых займет около минут 10.
Помимо этого, уточнили специалисты, на севере автомагистрали от Дмитровского до Ленинградского шоссе образовался восьмикилометровый затор.
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