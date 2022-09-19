"Торги Москвы": приобретение дачного участка

Кто не мечтал сбежать от шума и суеты? По данным опросов, более 70% россиян мечтают о своем доме на природе. Но сначала нужно приобрести участок. И сделать это можно через городские аукционы.

Сколько будет стоить своя земля и как можно сэкономить? Об этом – в программе "Торги Москвы".