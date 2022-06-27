"Торги Москвы": покупка или аренда здания у города

Москва предлагает инвесторам приобрести на аукционе отдельно стоящие здания. Это редкие лоты, которые может себе позволить далеко не каждый предприниматель.

Сколько стоят такие помещения и под какой бизнес их можно приспособить – в программе телеканала Москва 24.

