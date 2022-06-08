"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 6 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. На 25 минут водителям придется задержаться на Рязанском проспекте в заторе от улицы Паперника до Карачровской эстакады. Скорость на этом участке не превышает 15 километров в час.

На Нижегородской эстакаде наблюдаются плотные потоки в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Скорость машин – 20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

