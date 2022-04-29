"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 29 апреля

В пятницу, 29 апреля, в Москве ожидаются переменная облачность и +10 градусов. Будет дуть ветер со скоростью 5–9 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое – 753 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.