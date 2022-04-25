"Торги Москвы": продажа 27 нежилых помещений в новостройках ТиНАО

Предприниматели смогут приобрести у города 27 нежилых помещений в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов. Площадь лотов от 70 до 167 квадратных метров.

Объекты имеют свободное назначение и могут использоваться под минимаркеты, аптеки, салоны красоты и кафе. Кроме этого, купленное помещение можно сдать в аренду.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".