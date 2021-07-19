"Торги Москвы": город выставил на торги 145 машиномест в Зеленограде

Город выставил на торги 145 машиномест в Зеленограде. Площадь объектов варьируется от 10 до 23 квадратных метров. Начальная цена от 19 с половиной до 26 тысяч рублей за квадрат. Часть мест можно будет приобрести со значительной скидкой через процедуру публичного предложения и аукцион без объявления цены.

С начала года малый бизнес арендовал у города более двухсот помещений на аукционах с начальной льготной ставкой. Конкуренция составила девять участников на лот. Об этом – в программе "Торги Москвы".