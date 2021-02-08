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Экономика

15:35

"Торги Москвы": город сдаст предпринимателям 129 нежилых помещений на льготных условиях

экономика город видео Константин Цыганков

Город сдаст предпринимателям 129 нежилых помещений на льготных условиях. Для подвалов годовая ставка аренды на старте торгов составляет одну тысячу рублей за квадратный метр, для объектов на первых этажах – 4 750 рублей. Выбор есть в десяти столичных округах.

У столичных предпринимателей есть возможность арендовать городское имущество и на еще более выгодных условиях, когда целое здание будет обходиться всего в несколько сотен рублей в год. И срок аренды – не стандартные 10, а сразу 49 лет. Все это позволяет сделать столичная программа льготной аренды, которую в бизнес-кругах коротко называют "Рубль за квадрат". Об этом – в программе "Торги Москвы".

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Программа: Торги Москвы

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