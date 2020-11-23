"Торги Москвы": город сдаст в аренду 18 нежилых помещений в центре столицы

Город сдаст с аукциона в аренду 18 нежилых помещений в центральных районах столицы. Пять из них будут сданы по льготной ставке для малого и среднего бизнеса. Площадь лотов варьируется от 15 до 500 с лишним квадратных метров. Конкуренция за объекты в Центральном округе составляет в среднем 7 участников на лот.



С начала года на портале поставщиков зарегистрировались 40 тысяч компаний и предпринимателей. Всего же интернет-платформой для поставок товаров и услуг городским учреждениям пользуются более двухсот тысяч поставщиков из 36 регионов страны.



Правом на отсрочку арендных платежей за землю и другую столичную недвижимость воспользовались три с половиной тысячи организаций и бизнесменов. Общая сумма отсроченных платежей составила 15 с половиной миллиардов рублей. Правом на эту антикризисную меру можно воспользоваться до конца года.

Сейчас по всей стране начинаются распродажи. Они существуют и в сфере городской недвижимости, причем в Москве они идут круглый год. Название им: публичное предложение. По этой схеме продаются объекты, которые город не смог продать на обычном аукционе. На торгах путем публичного предложения цена идет не вверх, а вниз. Вплоть до 50 процентов от начальной стоимости. Это так называемая ставка отсечения. То есть купить лот можно по цене в два раза меньше заявленной цены.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".

