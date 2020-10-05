"Торги Москвы": в столице продолжает расти средняя цена квадратного метра

2020 год на рынке столичной недвижимости запомнится резким ростом спроса на жилье. Здесь свою роль сыграла ипотека с господдержкой под 6,5%. Кроме этого, многие бросились скупать московские квартиры из-за резкого падения рубля и такого же резкого снижения ставок по депозитам.

Рост спроса вызвал рост цен: и на новостройки, и на вторичку. По данным портала IRN, за последние 12 месяцев средняя цена московского "квадрата" выросла на 6% и продолжает расти. При этом, как отмечают сами риэлторы, в условиях высокого спроса цены на многие объекты явно завышены.

Где можно найти адекватные цены? Об этом – в программе "Торги Москвы".