"Торги Москвы": бизнес арендовал у города 12 га под строительство коммерческих объектов

С начала года на городских торгах по аренде земли под коммерческую застройку реализовано почти 30 столичных участков общей площадью 12 гектаров.

Средняя конкуренция на торгах составила 4 участника на лот. До конца года город планирует сдать в аренду еще 8 участков под строительство автосервиса, клиники, спортивного центра и других объектов. Об этом – в программе "Торги Москвы".