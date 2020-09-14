"Торги Москвы": столица ищет инвесторов для строительства двух ТПУ

Город выставил на торги 99% капитала компаний, которые займутся строительством двух транспортно-пересадочных узлов. Один ТПУ находится в районе Лианозово, а другой возле станции метро "Улица Дмитриевского".

На севере столицы инвестор получит право возвести торгово-развлекательный комплекс, на юге – кроме коммерческих объектов предусмотрено строительство жилья. Об этом – в программе "Торги Москвы".