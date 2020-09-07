"Торги Москвы": аукционы по аренде земли запланированы на конец сентября

Московская земля продолжает оставаться самым востребованным активом у представителей бизнеса. По статистике городских торгов, инвесторов находят 9 из 10 участков, выставленных на аукцион.

Очередная порция аукционов по аренде земли запланирована на конец сентября. Что это за участки и на каких условиях их можно получить? Об этом – в программе "Торги Москвы".