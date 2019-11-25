"Торги Москвы": как цифровые технологии меняют рынок недвижимости

25 ноября 2019, 16:00
Мы уже привыкли к тому, что большинство финансовых операций можно совершать в смартфоне. Покупать товары, оплачивать коммуналку, переводить деньги. Так называемый финтех давно стал частью нашей жизни.
Но в последнее время цифровизация коснулась и такой консервативной отрасли, как рынок недвижимости. Там наступает эпоха проптека. Проптек – это сокращение от английского property, то есть недвижимость, плюс технологии. К некоторым его элементам мы тоже уже успели привыкнуть.
Например, мало кто сейчас ищет квартиру для покупки или аренды через печатные СМИ. Все штудируют объявления на специальных сайтах-агрегаторах. Еще пример: в качестве консультантов на сайтах риелторов и застройщиков сейчас в основном выступают чат-боты.
Еще чаще с проптеком сталкиваются участники городских аукционов. Они, как известно, проходят в интернете, и большинство операций, связанных с торгами, тоже можно осуществить онлайн. А вот на открытом рынке недвижимости цифровые технологии иногда терпят фиаско. Об этом – в программе "Торги Москвы".
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