"Торги Москвы": как цифровые технологии меняют рынок недвижимости

Мы уже привыкли к тому, что большинство финансовых операций можно совершать в смартфоне. Покупать товары, оплачивать коммуналку, переводить деньги. Так называемый финтех давно стал частью нашей жизни.

Но в последнее время цифровизация коснулась и такой консервативной отрасли, как рынок недвижимости. Там наступает эпоха проптека. Проптек – это сокращение от английского property, то есть недвижимость, плюс технологии. К некоторым его элементам мы тоже уже успели привыкнуть.

Например, мало кто сейчас ищет квартиру для покупки или аренды через печатные СМИ. Все штудируют объявления на специальных сайтах-агрегаторах. Еще пример: в качестве консультантов на сайтах риелторов и застройщиков сейчас в основном выступают чат-боты.

Еще чаще с проптеком сталкиваются участники городских аукционов. Они, как известно, проходят в интернете, и большинство операций, связанных с торгами, тоже можно осуществить онлайн. А вот на открытом рынке недвижимости цифровые технологии иногда терпят фиаско. Об этом – в программе "Торги Москвы".