В Москве риэлторы-мошенники наживаются на приезжих

Рынок недвижимости в Москве привлекает мошенников. Нередко недобросовестными оказываются и риэлторские фирмы. Сотни приезжих обращаются за помощью в агентства, заключают договор, платят комиссию, но в итоге остаются без денег и без квартиры.

Как правило, нерадивые агенты не торопятся показывать квартиру, они по несколько раз переносят встречу с клиентом, а потом и вовсе не отвечают на телефонные звонки.

Юристы в подобных случаях, советуют сразу же обращаться в правоохранительные органы. Специалисты утверждают, лучше не связываться с сомнительными риэлторскими компаниями, а пользоваться услугами проверенных агентств, которые берут деньги только после заселения.