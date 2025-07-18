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18 июля, 15:00

Экономика

"Специальный репортаж": ценный картофель

"Специальный репортаж": ценный картофель

ЕС снизил потолок цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций

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Самая доходная инвестиция – картофель. Экономисты подсчитали, что такое вложение может принести 250% годовых. Цены на картошку в очередной раз пробили потолок. В январе ее средняя стоимость, согласно данным Росстата, была на уровне 60 рублей за килограмм, а в настоящее время она составляет примерно 100 рублей.

Что происходит на картофельном рынке? Почему цены на один из основных продуктов так резко выросли?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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