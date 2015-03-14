14 марта 2015, 18:30Город
"Специальный репортаж": Штраф за пробку
- Название: Специальный репортаж
- Корреспондент: Мария Князева
- Когда смотреть: По субботам на телеканале "Москва 24"
- Для кого: Для водителей
Перехватывающие и платные парковки, реверсивные полосы, интеллектуальная система управления транспортом - только на первый взгляд штраф за то, что водители не разъехались при мелком ДТП, выбивается из этого антипробочного ряда. Специальный корреспондент Мария Князева - о том, как эта незначительная мера может повлиять на городской трафик.
Программа: Специальный репортаж