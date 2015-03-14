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14 марта 2015, 18:30

Город

"Специальный репортаж": Штраф за пробку

"Специальный репортаж": Штраф за пробку

В Омске под тяжестью снега обрушилась крыша одного из клубов

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  • Название: Специальный репортаж
  • Корреспондент: Мария Князева
  • Когда смотреть: По субботам на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для водителей


Перехватывающие и платные парковки, реверсивные полосы, интеллектуальная система управления транспортом - только на первый взгляд штраф за то, что водители не разъехались при мелком ДТП, выбивается из этого антипробочного ряда. Специальный корреспондент Мария Князева - о том, как эта незначительная мера может повлиять на городской трафик.
Программа: Специальный репортаж
штрафы пробки транспорт ДТП программы Мария Князева архив
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