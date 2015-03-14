"Специальный репортаж": Штраф за пробку

Название: Специальный репортаж

Специальный репортаж Корреспондент: Мария Князева

Мария Князева Когда смотреть: По субботам на телеканале "Москва 24"

По субботам на телеканале "Москва 24" Для кого: Для водителей



Перехватывающие и платные парковки, реверсивные полосы, интеллектуальная система управления транспортом - только на первый взгляд штраф за то, что водители не разъехались при мелком ДТП, выбивается из этого антипробочного ряда. Специальный корреспондент Мария Князева - о том, как эта незначительная мера может повлиять на городской трафик.