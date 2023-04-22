"Специальный репортаж": сдачи не надо

Цены на аренду жилья в Москве за год упали больше чем на 20%. В последнее время сдан рекордный объем недвижимости, что привело к переизбытку предложения. Дисконт на отдельные квартиры может достигать едва ли не половины от их стоимости.

Специальный и бережливый корреспондент Женя Лебедева нашла самые бюджетные объявления, перекрестилась и попыталась заселиться сначала в квартиру после 3-х пожаров, а после и в 4-х метровую комнату в коммуналке. Но это скупой платит дважды, а Женя сумела отыскать в Москве жилье, за которое вообще не нужно платить в привычном смысле. Почему туда не стоит заселяться – в программе "Специальный репортаж".