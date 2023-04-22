Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:00

Экономика

"Специальный репортаж": сдачи не надо

"Специальный репортаж": сдачи не надо

"Яндекс" полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

Центробанк ужесточает условия по "околонулевой" ипотеке от застройщиков

"Околонулевая" ипотека может исчезнуть

"Ростикс" возвращается в Россию

Duracell могут включить в список параллельного импорта, если компания покинет рынок РФ

Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 35 тысяч с начала 2023 года

Собянин: за 10 лет производство продуктов питания в Москве увеличилось почти втрое

"Деньги 24": эксперты отметили рост российского фондового рынка на 30%

Новости часа: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми в РФ будет упрощена

Цены на аренду жилья в Москве за год упали больше чем на 20%. В последнее время сдан рекордный объем недвижимости, что привело к переизбытку предложения. Дисконт на отдельные квартиры может достигать едва ли не половины от их стоимости.

Специальный и бережливый корреспондент Женя Лебедева нашла самые бюджетные объявления, перекрестилась и попыталась заселиться сначала в квартиру после 3-х пожаров, а после и в 4-х метровую комнату в коммуналке. Но это скупой платит дважды, а Женя сумела отыскать в Москве жилье, за которое вообще не нужно платить в привычном смысле. Почему туда не стоит заселяться – в программе "Специальный репортаж".

Читайте также
Программа: Специальный репортаж
экономиканедвижимостьвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика