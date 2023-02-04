"Специальный репортаж": показ не сыграл в ящик

В прошлом году в России закрылось около 150 кинотеатров. Без голливудских премьер сборы залов значительно сократились, зрители просто перестали ходить в кино. Но этой зимой предпринимателей выручил новый супергерой. И имя ему Чебурашка. Отечественная лента побила рекорд по сборам, сейчас они приближаются к шести миллиардам рублей. Чтобы понять, как сейчас живет рынок проката, специальный корреспондент Антон Дергачев не без удовольствия провел всю неделю в кино, и сейчас расскажет, как купил билет на российскую короткометражку, а заодно посмотрел голливудский блокбастер.