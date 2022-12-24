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"Специальный репортаж": горы удовольствий

"Специальный репортаж": горы удовольствий

Александр Овечкин обратился к своей семье после матча, в котором установил рекорд

В Подмосковье открыли сезон сноубордисты и лыжники

Трассы для сноубордистов и лыжников заработали в Подмосковье

Трассы для сноубордистов и лыжников заработали в Подмосковье

Александр Овечкин стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

На Воробьевых горах открылся горнолыжный комплекс

Новости часа: Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве

Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах

Решение о возможном выходе РФС из УЕФА будет принято 27 декабря

Европейские страны для российских туристов стали практически недоступны. Сочи стабильно переполнен, да и цены там почти как за границей. Так где этой зимой кататься любителям активного отдыха?

Специальный корреспондент Антон Дергачев взял сноуборд и изучил горнолыжные курорты по всей стране: в минус 20 прокатился по сибирским склонам, а затем сравнил, сколько стоят номера и скипасы в Шерегеше и на кавказских курортах.

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