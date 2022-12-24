"Специальный репортаж": горы удовольствий

Европейские страны для российских туристов стали практически недоступны. Сочи стабильно переполнен, да и цены там почти как за границей. Так где этой зимой кататься любителям активного отдыха?

Специальный корреспондент Антон Дергачев взял сноуборд и изучил горнолыжные курорты по всей стране: в минус 20 прокатился по сибирским склонам, а затем сравнил, сколько стоят номера и скипасы в Шерегеше и на кавказских курортах.