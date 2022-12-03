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"Специальный репортаж": помаши нам

"Специальный репортаж": помаши нам

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Автосалоны, которым еще весной предрекали скорое закрытие, кажется, сумели найти выход из ситуации. На смену ушедшим брендам из Европы, Азии и Америки пришли китайские марки. Впрочем, их хватило не на всех. Некоторые шоурумы опустели и были выставлены на продажу.

Специальный корреспондент Антон Дергачев сумел попасть в дилерские центры, откуда уже вывезли все машины и даже мебель, и узнал, сколько в конце 2022 года стоит целый автосалон. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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