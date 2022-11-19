"Специальный репортаж": прямой пролет

В Европу – нельзя, в Азию – пожалуйста. После прекращения авиасообщения с западными странами россияне массово отправились отдыхать на Восток. Традиционно наши соотечественники выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию.

Евгения Лебедева задумалась о поездке на Бали, но не на саммит G20, а просто отдохнуть. Однако так и не смогла оформить электронную визу. Она рассказала, куда сейчас можно отправиться в отпуск из России, не делая при этом несколько пересадок.

Подробности – в программе "Специальный репортаж".

