"Специальный репортаж": кушать продано

С начала года трафик в столичных ресторанах упал на 20%. Чтобы сохранить бизнес, коммерсанты убирают из меню дорогие блюда, а размеры порций уменьшают. Однако некоторые заведения не справляются: им приходится закрываться и выставляться на продажу.

Специальный корреспондент Антон Дергачев под видом клиента посетил несколько баров и кафе и выяснил, сколько стоит готовый, но убыточный бизнес. Он также пообщался с теми, кто продолжает работать на рынке, продавая стейки всего по 250 рублей.

Подробности – в программе "Специальный репортаж".

