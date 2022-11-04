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04 ноября, 23:00

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"Специальный репортаж": кушать продано

"Специальный репортаж": кушать продано

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С начала года трафик в столичных ресторанах упал на 20%. Чтобы сохранить бизнес, коммерсанты убирают из меню дорогие блюда, а размеры порций уменьшают. Однако некоторые заведения не справляются: им приходится закрываться и выставляться на продажу.

Специальный корреспондент Антон Дергачев под видом клиента посетил несколько баров и кафе и выяснил, сколько стоит готовый, но убыточный бизнес. Он также пообщался с теми, кто продолжает работать на рынке, продавая стейки всего по 250 рублей.

Подробности – в программе "Специальный репортаж".

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