"Специальный репортаж": они не сдаются

Впервые за много лет в Москве дешевеет жилье. Особенно просел рынок аренды. За последние месяцы количество объявлений о сдаче квартир в столице выросло с 10 до 30 тысяч, одна из причин такого количества предложений – частичная мобилизация. Отправившиеся в зону СВО москвичи решили сдавать пустующее жилье. Специальный корреспондент Антон Дергачев объехал десятки квартир и выяснил, сколько теперь стоит самая дешевая однушка в Москве.

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