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29 октября, 18:55

Общество

"Специальный репортаж": они не сдаются

"Специальный репортаж": они не сдаются

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Впервые за много лет в Москве дешевеет жилье. Особенно просел рынок аренды. За последние месяцы количество объявлений о сдаче квартир в столице выросло с 10 до 30 тысяч, одна из причин такого количества предложений – частичная мобилизация. Отправившиеся в зону СВО москвичи решили сдавать пустующее жилье. Специальный корреспондент Антон Дергачев объехал десятки квартир и выяснил, сколько теперь стоит самая дешевая однушка в Москве.

Подробнее – в сюжете Москвы 24.

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