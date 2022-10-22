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Новости

22 октября, 18:50

Общество

"Специальный репортаж": только не славянки

"Специальный репортаж": только не славянки

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Ежегодно в столице заключаются тысячи браков с иностранными гражданами. В последнее время их стало еще больше, и если раньше по большей части в такие союзы вступали москвички, то теперь все чаще иностранок выбирают мужчины с российским гражданством.

Специальный корреспондент Евгения Лебедева поговорила с такими женихами и узнала, почему те решили попрощаться со славянками. Подробности – в программе "Специальный репортаж".

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