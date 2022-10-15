"Специальный репортаж": аварийный выход

В столице ежедневно происходят десятки ДТП, и нередко виновники этих аварий уходят от ответственности. Так в Подмосковье в результате столкновения пострадали пять человек, четыре машины списаны в утиль. Водитель, спровоцировавший ДТП, оказался пьян, он отделался лишением прав и штрафом 30 тысяч рублей.

Специальный корреспондент Антон Дергачев встретился с человеком, которого безуспешно пытаются найти владельцы разбитых им автомобилей, и узнал, как тот пытается возместить ущерб с помощью детских джинсов.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

