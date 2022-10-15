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15 октября, 18:50

Общество

"Специальный репортаж": аварийный выход

"Специальный репортаж": аварийный выход

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В столице ежедневно происходят десятки ДТП, и нередко виновники этих аварий уходят от ответственности. Так в Подмосковье в результате столкновения пострадали пять человек, четыре машины списаны в утиль. Водитель, спровоцировавший ДТП, оказался пьян, он отделался лишением прав и штрафом 30 тысяч рублей.

Специальный корреспондент Антон Дергачев встретился с человеком, которого безуспешно пытаются найти владельцы разбитых им автомобилей, и узнал, как тот пытается возместить ущерб с помощью детских джинсов.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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