"Специальный репортаж": не родители

Чтобы поднять рождаемость в стране депутаты Госдумы предложили запретить пропаганду чайлдфри. Приверженцы этого движения по разным причинам отказываются от детей, предпочитая жить для себя.

Специальный корреспондент и отец Антон Дергачев встретился с теми, кто ни при каких обстоятельствах не собирается заводить детей. Он попытался разобраться, почему эти люди решили отказаться от продолжения рода, и на самом ли деле представители чайлдфри как-то пропагандируют свои ценности.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

