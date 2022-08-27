"Специальный репортаж": само катится

Они разгоняются до 100 километров в час, хотя по документам считаются всего лишь электроприборами. Сотрудники ДПС и те, кто оказываются под их колесами, готовы с этим спорить и требуют принять поправки в правила дорожного движения.

На улицах Москвы тысячи электросамокатов, они принадлежат как кикшеринговым компаниям, так и горожанам и регулярно становятся причинами ДТП. Специальный корреспондент Антон Дергачев провел краш-тест самоката, а затем выяснил, почему некоторые гаджеты увозят на штрафстоянку.

Подробности – в программе "Специальный репортаж".

