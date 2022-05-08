"Специальный репортаж": Машины времени

Останки солдат и боевой техники находят на местах боевых действий спустя несколько десятилетий. Солдат перезахоранивают, в то время как технику военных лет стараются восстановить.

Специальный корреспондент Антон Дергачев увидел первый полет легендарного штурмовика Ил-2, который пролежал под водой около 70 лет и выяснил, сколько стоит такая работа, и почему ее нельзя останавливать и в 21 веке. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".