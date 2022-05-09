"Специальный репортаж": "не женская роль"

Битва за Москву длилась больше полугода. На защиту города встало все население. Женщины наравне с мужчинами брали в руки оружие, но они же заменяли отцов, мужей и сыновей на производстве и строительстве защитных укреплений.

Специальный корреспондент Александр Кушак выслушал истории москвичек, которые спасали город от зажигательных бомб, шили одежду для идущих на фронт бойцов и в это страшное время не забывали о музыке.