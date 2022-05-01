"Специальный репортаж": справочное бюро

Водителям, у которых в этом году заканчивается срок действия прав, автоматически продлевают документы еще на три года. Не смотря на это люди все равно проходят водительскую медкомиссию, а некоторые московские клиники штампуют справки наркологов и психиатров, измерив только пульс и давление.

Специальный корреспондент Антон Дергачев сходил в такой медицинский центр под видом клиента и выяснил, чьи печати ставят на бланках. Подробнее – в программе "Специальный репортаж".