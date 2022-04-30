"Специальный репортаж": таксистка

15 тысяч женщин работает в такси по всей стране, и с каждым годом их становится только больше. Но привыкли ли клиенты к таким водителям, или предпочитают вызывать другие машины, которыми управляют мужчины? Чтобы это понять специальный корреспондент Елена Мерецкая устроилась на работу в такси, и за несколько смен составила классификацию пассажиров.

В ее машине были ловеласы, упрямо спрашивающие номер телефона, угрюмые люди, говорящие на незнакомом языке, от которых хотелось сбежать, и те, кто по-прежнему считает, что женщина за рулем, хуже обезьяны с гранатой. Кто из них ставит самые низкие оценки таксисткам – в программе "Специальный репортаж".