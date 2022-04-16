"Специальный репортаж": любовь без ограничений

В России более 11,5 миллионов людей с ограниченными возможностями. Но особенности здоровья, конечно, никак не влияют на их обычные человеческие потребности. Они влюбляются и женятся, причем нередко это браки с абсолютно здоровыми людьми.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова встретилась с парами, в которых один из партнеров передвигается на инвалидной коляске, и убедилась, что настоящая любовь без ограничений действительно существует. Как такие семьи налаживают быт, воспитывают детей и справляются с непониманием общества? Об этом – в программе "Специальный репортаж".