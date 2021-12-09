"Специальный репортаж": "Больные на голову?"

С начала года в Москве эвакуировали 16 тысяч машин с парковок, предназначенных для инвалидов. Владельцы перемещенных машин здоровы и, видимо, решили таким образом сэкономить на стоянке, лишая этой самой стоянки людей с ограниченными возможностями.

Специальный корреспондент Антон Дергачев выяснил, кто должен контролировать парковки для инвалидов в торговых центрах, и узнал, какие авто никогда не эвакуируют даже, если у них нет никаких разрешающих документов.

Об этом – в программе "Специальный репортаж".