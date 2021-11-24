"Специальный репортаж": "Смерть на Кутузовском"

Автоблогеры, гоняющие по столичным улицам, сразу после публикации своих заездов будут считаться нарушителями. Такую схему борьбы с агрессивным вождением предлагают в Совете Федерации.

Инициатива появилась после очередной резонансной аварии на Кутузовском проспекте, в которой погибло 2 человека. Специальный корреспондент Федор Червяков показал запись происшествия профессиональному гонщику и попытался понять, что стало причиной столкновения. А затем узнал у поклонников погибшего автоблогера, как после трагедии изменится их манера вождения.