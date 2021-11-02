"Специальный репортаж": "Красная зона: мест нет"

Свободные койки в столичных ковидных отделениях могут закончиться в любой момент. Тяжело болеют не только пенсионеры, но и дети, и взрослые. Режим выходных дней пока не повлиял на скорость распространения вируса. Учитывая, как горожане отнеслись к мерам безопасности, специалисты опасаются, что четвертая волна пандемии будет тяжелее предыдущих.

Специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова побывала в "красной зоне" ковидного госпиталя, узнала, какие пациенты лежат в реанимации больше месяца, и что теперь на аппараты ИВЛ попадают целыми семьями.

