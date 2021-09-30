"Специальный репортаж": "вакцинный тур"

В эпоху пандемии прививка против коронавируса – это не просто средство защиты, а практически виза. И пока "Спутник V" официально не одобрен Всемирной организацией здравоохранения, наши соотечественники едут в так называемые вакцинные туры. И все ради того, чтобы привиться препаратами, после которых разрешен въезд в Европу.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова узнала, сколько стоит такой тур и безопасно ли мешать наши вакцины с западными. Об этом – в программе "Специальный репортаж".