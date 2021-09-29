"Специальный репортаж": "шум в большом городе"

Жители столицы постоянно жалуются на рев моторов и громкую музыку под окнами. Любители мощных двигателей и тюнинга регулярно устраивают заезды по московским улицам или на парковках моллов. Теперь за нарушение закона о тишине их могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

Чтобы понять, действенна ли эта мера, специальный корреспондент Марина Кварацхелия съездила на вечеринку автолюбителей, где едва не задохнулась от дыма жженой резины и получила предложение о взятке. Об этом – в программе "Специальный репортаж".