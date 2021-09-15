"Специальный репортаж": Большое кольцо

До конца года в московском метро откроют 9 станций Большой кольцевой линии. Это позволит пассажирам делать меньше пересадок и ежедневно экономить в пути до 30 минут.

Чтобы узнать, как введется строительство, специальный корреспондент Кристина Пастушкова отправилась на глубину 60 метров на самом длинном эскалаторе столичной подземки, и расскажет, сколько времени занимает такой спуск и сколько длится строительство одной станции.