"Специальный репортаж": "Новостройки за 300"

Пробит то ли ценовой потолок, то ли дно. В пределах старой Москвы больше нет новостроек, где бы метр стоил дешевле чем 300 тысяч рублей. То есть стандартная двушка теперь обойдется минимум в 15 миллионов рублей. 3–4 года назад такую квартиру можно было купить за 10 миллионов.

Специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова попыталась понять, остановится ли когда-нибудь рост цен на недвижимость, и узнала, сколько десятков лет нужно москвичу, чтобы накопить на квартиру. Об этом – в программе "Специальный репортаж".