"Специальный репортаж": "круиз"

07 июля, 22:00
Объехать за неделю Ярославскую, Вологодскую, Ленинградскую области и Республику Карелию, не выстраивая маршрут и не продумывая места ночевок, можно на борту круизного теплохода. Больше полутора тысяч километров по 11 рекам, каналам и озерам с остановками в живописных местах и старинных городах. Кажется, это идеальный размеренный отдых в непростой период пандемии коронавируса.
Специальный корреспондент Кристина Пастушкова съездила в речной круиз и рассказала, сколько стоит такой отпуск, почему слово "рыба" звучит на корабле не только в столовой и сколько раз в день включают песню "На теплоходе музыка играет". Об этом – в программе "Специальный репортаж".
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