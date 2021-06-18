"Специальный репортаж": "третья волна?"

Более 9 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. В Москве побит антирекорд, который держался с декабря. Ограничения в столице продлили как минимум до 29 июня. Ведь растет и число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

Хватит ли аппаратов ИВЛ и больничных коек для всех? И что, по мнению врачей, стало причиной резкого ухудшения ситуации? За ответами на эти вопросы специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова отправилась в красную зону инфекционного госпиталя. Об этом – в программе "Специальный репортаж".